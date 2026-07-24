"¡Se declaró mi enemiga!”, Azalia arremete contra Sheila en Survivor México La Reliquia en Llamas

Rey Grupero arremetió contra Sheila tras la eliminación de Azalia, quien regresó a la competición tras superar la prueba de destreza; Sebastián se desvaneció en las demandantes playas y Viviann le puso un alto a Anahí. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas del 23 de julio 2026!