"¡Se declaró mi enemiga!”, Azalia arremete contra Sheila en Survivor México La Reliquia en Llamas
Flor Rubio y Luz Elena llevaron la conversación a otro nivel tras las declaraciones de Rey Grupo y Azalia. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Rey Grupero arremetió contra Sheila tras la eliminación de Azalia, quien regresó a la competición tras superar la prueba de destreza; Sebastián se desvaneció en las demandantes playas y Viviann le puso un alto a Anahí. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas del 23 de julio 2026!