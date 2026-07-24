Resumen del miércoles 22 de julio: ¡Miércoles de Batalla por Equipos! Retos al límite y sabores que sorprenden

La cocina más famosa de México vive un miércoles de Batalla por Equipos lleno de intensidad. Los cocineros deberán enfrentarse a retos de alta exigencia que pondrán a prueba su coordinación, liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión. Entre todo tipo de sabores, técnicas y platillos, cada decisión será crucial para conquistar a los chefs y evitar complicaciones en la competencia. La presión aumenta conforme avanza el reto y solo los equipos que logren mantener el orden y la calidad de sus preparaciones podrán salir victoriosos en una jornada que promete grandes emociones.

