Resumen del jueves 23 de julio: ¡Jueves de Delantales Negros! Intensidad, presión y grandes sabores!

El jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7 estuvo lleno de tensión, grandes emociones y desafíos culinarios que llevaron a los participantes al límite. Los cocineros tuvieron que demostrar su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión en retos donde el sabor, la presentación y la ejecución fueron determinantes. Cada decisión dentro de la cocina puso en riesgo su permanencia, mientras los jueces evaluaron hasta el más mínimo detalle de sus platillos. Fue un episodio cargado de momentos de alto impacto que dejó claro que, a estas alturas de la competencia, cualquier error puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar en peligro.

