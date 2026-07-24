Chef Isabel Carvajal CORRIGE mala práctica de los cocineros en MasterChef 24/7: “Quiero verlos haciéndolo” (VIDEO)
La “Maestra del fuego” ya no piensa permitir ningún error en sus alumnos de MasterChef 24/7 y desde que entraron les puso una estricta indicación.
La higiene es crucial para todas las personas que trabajan en cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7. Es por esto que la Chef Isabel Carvajal le explicó a los participantes que ya no pueden decir que se les olvida lavarse las manos y tienen que hacerlo dos veces: una antes de ir a la Dark Kitchen y otra cuando ya están en sus estaciones para empezar con las preparaciones.