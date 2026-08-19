“Su mamá es popstar!”, Fernanda Castillo presume la admiración de su hijo tras su regreso a Hoy No Me Puedo Levantar

¡Fernanda Castillo despertó la admiración de su hijo! La actriz reveló cómo el menor le demuestra que es su fan número uno por el trabajo que desempeña en el musical de Hoy No Me Puedo Levantar. ¿Cómo ha sido regresar al musical que la vio nacer como actriz? ¿Cómo fue dejar su tierra natal para ser actriz? Checa todo lo que contó Fernanda Castillo, quien puntualizó el apoyo que ha recibido de su familia.