Todo lo que debes de saber antes y después de hacerte un tatuaje, además de los mitos que hay detrás
Héctor Dámaso llegó a “Tocho Morocho” para hablarnos sin tabúes sobre todo lo que hay acerca del tema de los tatuajes, desde los diseños, hasta el nivel de dolor.
Ángel Pantaleón y Nicole Trejo recibieron a Héctor Dámaso experto en tatuajes, quien nos explicó sobre las zonas y el nivel del dolor que existe al tatuarte. Un tatuaje no es cualquier cosa, debe tratarse con la debida importancia y no tomarse a la ligera, es por eso que Héctor siempre trata de orientar a sus clientes antes del proceso para resolver dudas. ¿Conoces el estilo bordado o full color? Estas son las nuevas técnicas que se han apoderado de las tendencias en los últimos meses.