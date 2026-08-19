"¡Los tengo bloqueados!”, Charly López responde ante los señalamientos de abandono a su mamá

Luego de que sus familia revelara un distanciamiento y supuesto abandono hacia su mamá tras la amputación de un dedo del pie a causa de la diabetes, Charly López respondió ante los cuestionamientos de la prensa. ¿Qué fue lo que rompió la relación de Charly con su familia? Esto reveló el exintegrante de Garibaldi, quien dejó el diálogo abierto hacia su familia.