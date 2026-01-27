inklusion logo Sitio accesible
¿¡Ya no habrán canciones clásicas!? Lupe Esparza de Bronco habló fuerte sobre la industria de la música

Para Lupe Esparza de Bronco, la industria de la música se ha vuelto efímera; no ve a ningún artista que pueda crear un tema clásico. ¿Qué opina sobre ‘subirse’ a las nuevas tendencias?

Para el grupo Bronco, mantenerse en el gusto del público a lo largo de casi 50 años de carrera, no ha sido sencillo. Y más ahora que, para Guadalupe Esparza, la industria de la música y del entretenimiento se ha vuelto efímera; no ve a ningún artista que pueda crear un tema clásico que se mantenga. ¿Qué opina ‘Lupe’ Esparza sobre ‘subirse’ a las nuevas tendencias? Checa todo lo que reveló.

