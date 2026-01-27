¿¡Ya no habrán canciones clásicas!? Lupe Esparza de Bronco habló fuerte sobre la industria de la música

Para el grupo Bronco, mantenerse en el gusto del público a lo largo de casi 50 años de carrera, no ha sido sencillo. Y más ahora que, para Guadalupe Esparza, la industria de la música y del entretenimiento se ha vuelto efímera; no ve a ningún artista que pueda crear un tema clásico que se mantenga. ¿Qué opina ‘Lupe’ Esparza sobre ‘subirse’ a las nuevas tendencias? Checa todo lo que reveló.