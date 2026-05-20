Malu Carreras, expareja Paco de la O: “esta denuncia la hice primero en la forma legal y posteriormente fue que realice el video para visibilizar el tema de la violencia”
La actriz reveló que sufrió agreasiones por parte de su expareja el famoso conductor Paco de la O.
En el foro de Venga la Alegría fin de semana acudió Malu Carreras, expareja de Paco de la O, donde habló sobre la relación que mantuvo con el conductor y como su convivencia se fue transformando hasta convertirse en violencia familiar y cómo fue que se atrevió a levantar una denuncia en su contra.