Venga La Alegría | Programa 20 de mayo 2026 Parte 2 | El Favorito sorprendió sin cabellera y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de mayo 2026, parte 2: José Ron busca consolidarse como cantante, el reportaje de Víctor Landeros, la evolución de la iluminación, lo que revelaron los conductores en El Club de los Corazones Rotos sobre las frases que rompen el corazón y el reportaje de Tabata Jalil. También, jugamos Sin Palabras y gozamos con el descabellado castigo de El Favorito, nos asombramos con un show de motocicletas en vivo, jugamos La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!