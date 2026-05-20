Venga La Alegría | Programa 20 de mayo 2026 Parte 1 | Lo que ocurrió en la fiesta de J Balvin en México, los guantes de box en MasterChef 24/7 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de mayo 2026, parte 1: Todo lo que ocurrió en la fiesta de J Balvin y las declaraciones de su pareja Valentina Ferrer sobre la hija que buscarían, lo que declaró Kunno sobre la supuesta reunión de Nodal con su hija Inti, Arturo Carmona reacciona a la reunión de Melenie con Alicia Villarreal y cómo manejar la energía en casa con la ayuda del Feng Shui.

También, los experimentos de Inter ¡Neta?, el reto que preparan las concursantes de Miss Alegría con importantes actores, el beso de Carlos Villagrán a Messi, Emiliano Aguilar defiende a su padre Pepe Aguilar y las mejores ideas para lucir espectacular en los festivales musicales con meximalismo. Además, lo que pasó ayer 19 de mayo 2026 en MasterChef 24/7 y celebramos el Día de las Fresas con Crema. ¡Venga La Alegría!