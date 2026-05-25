Javier, el primer eliminado de MasterChef 24/7, destapa a su favorito y habla de Lancer
Javier, el primer eliminado de MasterChef 24/7, se confiesa y habla de la presión y la exigencia que sintió en la cocina más famosa de México. ¡Ojo a lo de Lancer y su favorito!
Después de repasar todo lo que ocurrió en el detrás de cámaras de MasterChef 24/7, nos acompañó el primer eliminado de la temporada: Javier. entre otras cosas, confesó quién es su favorito para ganar el reality, se sinceró sobre la presión a la que se sometieron y habló de su amistad con Lancer.