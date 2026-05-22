¡Se prendió la cocina! Lancer anuncia su salida de MasterChef 24/7 y Michelle sufre un ataque de ansiedad

Luego de que Lancer se sintiera ofendido y se enfrascara en una discusión con Claudia Lizaldi, quien le exigió respeto, el participante se quitó el delantal negro y anunció su salida de MasterChef 24/7. Por su parte, Michelle tuvo incidente con los condimentos y la chef Zahie pagó las consecuencias; más tarde, la participante sufrió un ataque de ansiedad. ¡Revive lo más destacado y los mejores momentos del 21 de mayo 2026!