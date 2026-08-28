“Si ves que nos caemos gordas, ¿por qué vas y le hablas?”, Michelle habla sin filtros de Lancer, Ixdit y más de MasterChef 24/7
Además de compartir su experiencia en MasterChef 24/7, Michelle habló sin filtros de sus polémicos comentarios con Lancer y de los supuestos celos de Ixdit.
Michelle, la reciente eliminada de MasterChef 24/7, nos acompañó esta mañana para compartir sus experiencias dentro del reality culinario. Además de mostrarse satisfecha con su participación, confesó que se lleva grandes aprendizajes y confesó todo sobre sus polémicas con Lancer e Ixdit. ¿Con qué participantes no quiere volver a tratar fuera de MasterChef 24/7? ¡Checa todo lo que contó Michelle!