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“Si ves que nos caemos gordas, ¿por qué vas y le hablas?”, Michelle habla sin filtros de Lancer, Ixdit y más de MasterChef 24/7

Además de compartir su experiencia en MasterChef 24/7, Michelle habló sin filtros de sus polémicos comentarios con Lancer y de los supuestos celos de Ixdit.

Michelle, la reciente eliminada de MasterChef 24/7, nos acompañó esta mañana para compartir sus experiencias dentro del reality culinario. Además de mostrarse satisfecha con su participación, confesó que se lleva grandes aprendizajes y confesó todo sobre sus polémicas con Lancer e Ixdit. ¿Con qué participantes no quiere volver a tratar fuera de MasterChef 24/7? ¡Checa todo lo que contó Michelle!

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