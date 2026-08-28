Una nueva detención por el caso de Dafne Zapata, el video de la sustracción de un menor y más, explicado Con Peras y Manzanas

El video que muestra la sustracción de un menor de edad en Huixquilucan, las llamadas falsas que amenazan con dar de baja las líneas telefónicas, la muerte de la jaguar más longeva de Tuxtla Gutiérrez y la detención de Juan Jesús ‘N’ por estar implicado en el caso de Dafne Zapata; todo explicado Con Peras y Manzanas.