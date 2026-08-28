"¡Hay que dejar de hablar de físico de las personas!”, Sofía Castro alza la voz por los procedimientos estéticos
Además de ser cuestionada por el paradero de Angélica Rivera, Sofía Castro dejó clara su opinión sobre los procedimientos estéticos. ¡Aquí los detalles!
Sofía Castro admitió que está más que acostumbrada a las críticas negativas sobre su aspecto físico, aunque prefiere enfocarse en quién es y no en cómo luce. Consciente de que como figura pública está en constante escrutinio, la actriz de 29 años pidió no satanizar a las celebridades que recurren a procedimientos estéticos. ¿Cuál es el paradero de su madre Angélica Rivera? Esto respondió Sofía Castro.