"¡Hay que dejar de hablar de físico de las personas!”, Sofía Castro alza la voz por los procedimientos estéticos

Sofía Castro admitió que está más que acostumbrada a las críticas negativas sobre su aspecto físico, aunque prefiere enfocarse en quién es y no en cómo luce. Consciente de que como figura pública está en constante escrutinio, la actriz de 29 años pidió no satanizar a las celebridades que recurren a procedimientos estéticos. ¿Cuál es el paradero de su madre Angélica Rivera? Esto respondió Sofía Castro.