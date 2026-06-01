“Quise lucirme... me atoré con la olla de presión”, Nash revela por qué salió de Masterchef 24/7

La tensión se vivió al máximo en Masterchef 24/7 con los portadores del Delantal Negro, quienes estaban en riesgo de eliminación. Nash, la segunda eliminada de la cocina más famosa de México, nos acompañó para revivir sus mejores momentos dentro del reality. ¿Por qué salió Nash de MasterChef 24/7? Esto fue lo que nos contó.