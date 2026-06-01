Venga La Alegría | Programa 1 de junio 2026 Parte 2 | El mensaje de Naim Darrechi por el ataque de ansiedad de Yeri Mua, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de junio 2026, parte 2: El mensaje de Naim Darrechi tras el ataque de ansiedad de Yeri Mua, el ‘recado’ de Kunno a Emiliano Aguilar, lo que se vivió en el detrás de cámaras de Miss Alegría y Margarita McKenzie reveló lo que la IA opina de los conductores de VLA.

También el reportaje de Samantha Nuñez en una reunión de perritos y jugamos Coordenadas, Sin Palabras y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!