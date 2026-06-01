En Exclusiva: El juicio de sucesión intestamentario de Joan Sebastian podría ser traído a México

En Exclusiva para las cámaras de Ventaneando, José Manuel Figueroa reveló que el juicio de sucesión intestamentaria de Joan Sebastian que permanece abierto en Texas podría ser trasladado a México, además. adelantó que podría existir una resolución importante en los próximos días. Sobre la relación con sus hermanos, José Manuel aseguró que mantiene buena comunicación con la mayoría de ellos, aunque reconoció que persisten diferencias con Juliana.