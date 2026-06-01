Yeri Mua sufre ataque de ansiedad y Naim Darrechi le envía un contundente mensaje

Yeri Mua vivió un momento complicado a su llegada al aeropuerto de la CDMX donde sufrió un ataque de ansiedad en medio de la presión y los cuestionamientos de la prensa. Aquí las inquietantes imágenes de los momentos que vivió la influencer. Eventualmente la influencer explicó lo que sucedió en sus redes sociales y Naim Darrechi también defendió a la influencer.