Kunno, el llamado ‘vocero’, reaccionó a los coqueteos de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el escenario

Luego de que muchos comenzaran a llamar a Kunno como ‘el vocero oficial’ del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el influencer ya recibe el encargo de convencer a la cantante de hablar con la prensa y aclarar las polémicas que se rodean. Por otro lado, Kunno reaccionó a las muestras de amor entre Ángela y Nodal sobre el escenario y le envió un certero mensaje a Emiliano Aguilar.