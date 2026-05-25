"¡Ya no pienso dejarle todos mis bienes!”, Maribel Guardia anuncia medidas tras su destitución como tutora de su nieto
Luego de que la destituyeran como tutora del hijo de Imelda Tuñón, Maribel Guardia anuncia medidas y lanza mensaje a la nueva responsable del menor.
Tras los pleitos legales y mediáticos que enfrenta con su exnuera, Maribel Guardia decide ajustar la herencia que tenía destinada a su nieto. Y es que lo último de esta guerra legal fue la destitución de Maribel Guardia como tutora testamentaria de su nieto; así responde a la nueva responsable, quien exige auditorías y rendición de cuentas.