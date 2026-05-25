"¡Ya no pienso dejarle todos mis bienes!”, Maribel Guardia anuncia medidas tras su destitución como tutora de su nieto

Tras los pleitos legales y mediáticos que enfrenta con su exnuera, Maribel Guardia decide ajustar la herencia que tenía destinada a su nieto. Y es que lo último de esta guerra legal fue la destitución de Maribel Guardia como tutora testamentaria de su nieto; así responde a la nueva responsable, quien exige auditorías y rendición de cuentas.