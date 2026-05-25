¡Felices! Así reaccionaron los hijos de Joan Sebastian tras la destitución de su exesposa como albacea
Visiblemente satisfecho por la destitución de Erika Alonso como albacea de la fortuna de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, no logró ocultar sus reacciones.
Tras la audiencia que sucedió en Texas, los hijos de Joan Sebastian se mostraron felices por la destitución de Erika Alonso como albacea de la fortuna y los bienes del cantautor. Incluso, José Manuel Figueroa estuvo cerca de dar declaraciones, pero Marco Chacón, quien sí compartió algunos detalles, lo detuvo.