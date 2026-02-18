Los MEJORES memes que nos dejó el Primer Simulacro de HOY 18 de febrero 2026

Este miércoles 18 de febrero 2026 se realizó el Primer Simulacro en la Ciudad de México y Edomex con el objetivo de reforzar la cultura de prevención frente a un desastre natural como son los sismos, lo que provocó que cientos de altavoces y miles de alarmas sonaran en los celulares en punto de las 11:00 am, sin embargo, aunque ya sabíamos que se realizaría este ejercicio el sonido de la "alerta presidencial" sigue generando preocupación y estrés por lo que no tardaron en llegar los memes a las redes sociales.

Los mejores memes que nos dejó el Primer Simulacro 2026

No solo el sonido y la multitud se vivieron en el primer simulacro de sismo, sino ahora se le sumo el sol y es que después de evacuar los edificios, escuelas, hospitales etc, varios internautas expresaron que mientras el personal de Protección Civil aparentemente revisaba las estructuras de estos tuvieron que esperar en la vía pública bajo los intensos rayos de sol, lo que provocó que la espera fuera más inquietante. ¿Tú cómo viviste este primer simulacro?

|redes sociales

|REDES SOCIALES

¿Por qué se realiza el Simulacro?

México es uno de los países que registra mayor actividad geológica debido a que se encuentra sobre 5 placas tectónicas (Norteamérica, Cocos, Pacifico, Rivera y Caribe) que no dejan de empujarse entre sí, lo que ha provocado que el país este dentro del "Cinturón de Fuego" donde ocurre el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial por lo que la magnitud de estos siniestros puede variar.

Debido a que México ha sido marcado por la tragedia relacionada con los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre de 2017 las autoridades mexicanas han implementado el ejercicio del simulacro con el objetivo de salvar vidas, revisar protocolos que van desde rutas de evacuación y planes de emergencia, asimismo, se busca la coordinación con autoridades y reforzar el entrenamiento social donde la ciudadanía se familiariza con el sonido de la alerta sísmica y aplicar los protocolos de no corro, no grito y no empujo.

Para esta ocasión se tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilometros al sur de Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca.