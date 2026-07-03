Chef Isabel Carvajal FELICITA a 6 cocineros de MasterChef 24/7 y los recompensa por su esfuerzo (VIDEO)

Los duelos en el jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 llevaron al límite a los cocineros y sacaron lo mejor de ellos para plasmarlo en sus platillos. Y gracias a esto, los que sí se salvaron no solo recibieron muy buenas críticas por parte de los jueces,sino que también la Chef Isabel Carvajal los felicitó por atreverse a probar nuevas recetas y demostrar todo lo que están aprendiendo, por lo que tomó la decisión de que Camila, Lancer, Carmen, Julio, Claudia y Nora, participaran en un reto exprés por la ventaja.