¿Cómo le irá a México en el Mundial 2026? ¡Esto pronosticaron las celebridades!
Además de enviar sus mejores vibras a los que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026, las celebridades dieron sus pronósticos para el conjunto mexicano.
Poncho Lizárraga, Aída Cuevas, María José, Mayrín Villanueva, Diego Schoening, Alex Lora y más celebridades, dieron su pronóstico para la Selección Azteca en el Mundial 2026 y enviaron sus mejores vibras para Belinda, Lila Downs, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules, quienes brillarán en la inauguración de la máxima fiesta futbolera.