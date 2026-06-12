¿Cómo le irá a México en el Mundial 2026? ¡Esto pronosticaron las celebridades!

Poncho Lizárraga, Aída Cuevas, María José, Mayrín Villanueva, Diego Schoening, Alex Lora y más celebridades, dieron su pronóstico para la Selección Azteca en el Mundial 2026 y enviaron sus mejores vibras para Belinda, Lila Downs, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules, quienes brillarán en la inauguración de la máxima fiesta futbolera.