Venga La Alegría | Programa 11 de junio 2026 Parte 1 | ¡Así se vivió el ambiente previo a la inauguración del Mundial 2026!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de junio 2026, parte 1: Revive el ambiente previo a la inauguración del Mundial 2026, la desbordante emoción de los aficionados, la llegada de la Selección Azteca al Estadio Ciudad de México, los pronósticos de las celebridades y mucho más. ¡Venga La Alegría!