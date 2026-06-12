Angina de Ludwig: una pequeña molestia podría convertirse en una infección mortal; estas son las recomendaciones de los especialistas
¡Un dolor de muelas podría avisar de una infección mortal! El odontólogo Javier Hernández Guerreiro explicó todo sobre la angina de Ludwig. ¡Toma nota!
¿Sabes que es la angina de Ludwig? Muchas veces pensamos que un dolor de muelas se quita solo, pero puede derivar en infecciones que podrían convertirse en un problema serio de salud. El odontólogo Javier Hernández Guerreiro nos acompañó para explicarnos todo sobre la angina de Ludwig, una infección que podría ser mortal.