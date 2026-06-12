¿Cuál es el origen de la milanesa? La interesante explicación del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7

Los participantes de MasterChef 24/7 siempre disfrutan de las clases con el Chef Diego Niño por los datos tan fascinantes que les comparte sobre gastronomía. Y en una de sus nuevas lecciones, les contó un poco sobre el origen de las milanesas, una receta que es famosa en todo el mundo y que se puede preparar con diferentes técnicas para potenciar su sabor.

