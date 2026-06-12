¿Ya nombraron al nuevo albacea de la herencia de Silvia Pinal? Efigenia Ramos lo aclara

Efigenia Ramos, exasistente y una de las herederas de Silvia Pinal, compartió con la prensa los avances que ha tenido la sucesión testamentaria de la última gran diva del Cine de Oro. ¿Ya se nombró al nuevo albacea? ¿Qué pasó con los nombres supuestamente mal escritos en el testamento? Esto compartió Efigenia Ramos.