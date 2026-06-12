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¡Molcajete botanero con guacamole! El mejor platillo para gozar la fiesta futbolera

Disfruta de la máxima futbolera con un delicioso molcajete botanero con guacamole; aquí te decimos los ingredientes y te explicamos la receta paso paso.

Nada como echar humo para disfrutar de los mejores partidos de la máxima fiesta futbolera, así que Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un delicioso molcajete botanero con guacamole. ¡Sabor comprobado por Mauricio Barcelata y Kike Mayagoitia!

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