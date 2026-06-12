¡Molcajete botanero con guacamole! El mejor platillo para gozar la fiesta futbolera
Disfruta de la máxima futbolera con un delicioso molcajete botanero con guacamole; aquí te decimos los ingredientes y te explicamos la receta paso paso.
Nada como echar humo para disfrutar de los mejores partidos de la máxima fiesta futbolera, así que Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un delicioso molcajete botanero con guacamole. ¡Sabor comprobado por Mauricio Barcelata y Kike Mayagoitia!