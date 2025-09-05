inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Nacho Casano será el cuarto participante de La Academia VLA, segunda temporada! Checa todo lo que nos reveló

¡Reveló sentir pánico, orgullo y mucha emoción! Nacho Casano se integra como participante a la segunda temporada de La Academia VLA. ¡Así recibió la noticia!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Reveló sentir pánico, orgullo y mucha emoción! Nacho Casano se integra como participante a la segunda temporada de La Academia VLA. ¡Así recibió la noticia! No te pierdas el estreno este 12 de septiembre.

La Academia VLA
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×