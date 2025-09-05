¡Nacho Casano será el cuarto participante de La Academia VLA, segunda temporada! Checa todo lo que nos reveló
¡Reveló sentir pánico, orgullo y mucha emoción! Nacho Casano se integra como participante a la segunda temporada de La Academia VLA. ¡Así recibió la noticia! No te pierdas el estreno este 12 de septiembre.
