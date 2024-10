Nieta de Alejandro Fernández fue operada con tan solo 2 años de edad

A través de redes sociales, Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández compartieron la experiencia de vivir momentos de gran preocupación, debido a que su hija, Mía, de tan sólo 2 años de edad, fue hospitalizada para realizarle una cirugía por una hernia en la ingle. Gracias a los médicos y a la atención oportuna, la nieta de Alejandro Fernández se recupera satisfactoriamente.

Alejandro Fernández no se priva de ir al cine o al supermercado siendo famoso [VIDEO] Alejandro Fernández no se priva de ir al cine o al supermercado siendo famoso y confiesa cómo lo logra, además reveló cómo surgió su colaboración con Anitta.



“Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más”, escribió Alex en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: ¡Ya nació el bebé de nuestro querido Capi Pérez y su esposa Itzel!

“Hoy quiero contarles que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía de nacimiento. Gracias a Dios, todo salió muy bien, y ¡ahora está recuperándose como la campeona que es! Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. Mía está perfecta y llena de energía”, agregó.

Después de pasar por gran preocupación, Alex y su esposa compartieron con sus seguidores imágenes de la pequeña Mía después de la cirugía, en las que podemos ver a la pequeña con sus juguetes paseando por los pasillos del hospital.