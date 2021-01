Adrián Di Monte tiene miedo de que se filtren los videos íntimos que ha grabado con su esposa.

El actor Adrián Di Monte confesó en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría su temor a los hackers que filtran videos íntimos. El artista cubano abrió su corazón para nuestras cámaras y expresó que anteriormente mandó atrevidos filmes a su esposa Sandra Itzel.

No sé cómo le hacen, ni sé cómo los videos íntimos de algunas personas han llegado a manos equivocadas. Lo único que no me preocupa es que lo hice con mi pareja. La otra vez me puse a borrar videos por si de verdad hackean los teléfonos

El artista, de 30 años, confesó que se haría muy famoso en caso de viralizarse sus cintas íntimas; sin embargo, no desea ser famoso por un escándalo de tal magnitud:

No me afectaría porque me haría más famoso, pero no quiero hacerme famoso por eso. No quiero añadir polémica por esos videos. No es como que me van a cachar en algo ilegal y tampoco me dan pena esos videos para decir ‘No muestres esas miserias’

Adrián confesó que está de acuerdo en que las parejas manden videos sensuales y eróticos. Además, el artista trascendió que todas las personas son libres de hacer lo que quieran en la intimidad de su hogar.

Sí claro, yo lo he hecho y creo que todo el mundo lo ha hecho también. Es válido y cada quien hace de su vida íntima lo que quiera

Por último, Di Monte soltó algunas carcajadas cuando se le preguntó sobre convertirse en el rival de Gabriel Soto, actor mexicano quien se vio involucrado en un contundente escándalo hace unas semanas.

“Sí me enteré de algo, pero yo no me meto en eso”, concluyó el cubano dejando claro que respeta la vida personal de su compañero actor.

Recordemos que Gabriel Soto vivió uno de los escándalos más fuertes en su carrera artística hace unas semanas, pues se filtraron algunos videos íntimos que grabó en el pasado.

El famoso actor mexicano reaccionó ante la filtración de su privacidad, pues se pronunció con un contundente mensaje vía Instagram:

Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años

