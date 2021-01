Adrián Uribe confirma que su papá murió a causa de Covid-19: “Su cuerpo no pudo contra la enfermedad”.

Notablemente afectado, el comediante y actor Adrián Uribe envió un mensaje a través de su perfil de Instagram en el que habló un poco más acerca de la reciente muerte de su padre.

En el video que publicó en dicha red social, el reconocido artista aseguró que su papá fue una víctima más del coronavirus, enfermedad que mantiene al gran parte del mundo en alerte sanitaria.

Al respecto, Adrián Uribe afirmó que su progenitor se encontraba bien de salud al momento de ser atacado por el virus que resultó letal para él.

“Mi padre, desafortunadamente fue una víctima más del Covid-19, que estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad”, relató.

Te puede interesar:

Cristian Castro dice que está arrepentido de tener tres hijos: “Yo me pasé, creo que es demasiado”.

Asimismo, afirmó que la enfermedad acabó con la vida de su padre en poco tiempo. “Desgraciadamente en una semana se fue. Así es de cruel y letal esta enfermedad”, abundó el comediante de televisión.

Por tal hecho, Adrián Uribe, quien se ha hecho famoso por sus personajes de comedia como ‘El Vítor’, reflexionó sobre lo peligroso que puede ser el Covid-19.

“Desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es (el virus) y de que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio”, dijo.

Ante esto, exhortó a sus seguidores ya al público en general a que se cuiden y tomen con seriedad la enfermedad.

“Por favor les pido que se cuiden, que nos sigamos cuidando, que cuidemos nuestras vidas y la vida de nuestros padres y abuelos. No me gustaría que estuvieran viviendo esto que estamos viviendo nuestra familia y tantas familias en México y en todo el mundo”, apuntó Adrián Uribe.

También te puede interesar:

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es uno de los primeros artistas en recibir la vacuna contra el Covid-19.