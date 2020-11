Chiquis Rivera sacó su lado más sensual para enviar un mensaje a quienes no la quieren: “Me vale”.

Fiel a su estilo, Chiquis Rivera responde de manera frontal y directa a todos sus detractores que critican su forma de ser y las decisiones que toma en su vida.

En las recientes semanas, la guapa cantante se ha mantenido en el hilo de la polémica, luego de que se diera a conocer su divorcio definitivo con Lorenzo Méndez, el cual se dio en medio varias especulaciones y rumores sobre las razones por las que decidieron separar sus vidas a pesar de los intentos por mantener su matrimonio.

Aunado a esto, Chiquis Rivera desató el escándalo luego de que fuera captada besándose con el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, con quien se asoció en algunos negocios.

Tras esta situación, las críticas contra la hija de Jenni Rivera inundaron las redes sociales, donde le cuestionan lo “rápido” que se olvidó de su matrimonio.

Sin embargo, Chiquis Rivera nunca se ha quedado callada y ha dado la cara ante los señalamientos, asegurando que no piensa darle gusto a quienes quieren verla triste.

Pero, ahora ha vuelto a abordar el tema al compartir en su perfil de Facebook, un video en el que luce muy sexy mientras camina segura por un escenario.

Junto a la grabación, Chiquis Rivera compartió un contundente mensaje para aquellas personas que no la quieren.

“Quizás no soy de tu agrado, pero #MeVale! YO, me caigo muy bien”, escribió la sobrina de Lupillo Rivera dejando muy en claro que es una mujer muy segura de sí misma, por lo que no necesita la aprobación de los demás para ser feliz.

Luego de esta acción, Rivera también ha recibido el apoyo de sus fans, quienes la han llenado de mensajes de amor y cariño. “Eres un reina y que nada te importe”, son algunos de los comentarios que ha recibido la cantante.

