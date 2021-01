Chiquis Rivera publica FOTO presumiendo sus estrías y celulitis en el cuerpo; manda mensaje de empoderamiento.

Chiquis Rivera causó controversia con recientes fotografías en sus redes sociales, pues posó con un diminuto bañador blanco que dejó al descubierto sus imperfecciones.

Y es que, la famosa hija de Jenni Rivera realizó un viaje a la playa que dejó ver su nueva vida como mujer soltera. Con un pareo y un ajustado traje de baño, la cantante presumió que también tiene estrías y celulitis en algunas partes del cuerpo.

“Simplemente Janney”, escribió la artista debajo de una fotografía donde lució sus torneadas piernas y voluminosas curvas. Con su cabellera larga y una sensual pose de sirena, la celebridad mostró su cuerpo sin miedo a las críticas.

Por si fuera poco, la intérprete de ‘La Malquerida’ publicó una segunda imagen, donde se le vieron algunas marcas en los glúteos y en las piernas. La artista, de 35 años, aprovechó para mandar un mensaje de amor propio a sus 4.3 millones de seguidoras en Instagram.

“Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones... Yo me amo, me acepto y me caigo muy bien”, escribió Chiquis Rivera debajo de la sensual publicación que dejó al descubierto su lado más atrevido y empoderado.

Chiquis Rivera se burla ante las críticas por su cuerpo

Chiquis Rivera también se convirtió en una de las artistas más criticadas de los últimos años. Y es que, algunos usuarios de las redes sociales tundieron a la celebridad por tener grandes curvas y no lucir una esbelta figura en la pantalla chica.

Harta de los dimes y diretes, la hija de Jenni Rivera alzó la voz con un contundente mensaje en las redes sociales. Fue en la noche de Halloween de 2020, cuando la artista se disfrazó de cerdito para burlarse de las críticas en su contra.

Una vez más, la sobrina de Lupillo Rivera dedicó un mensaje a sus admiradoras alentándolas a aceptar su cuerpo tal y como es.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces por mí físico”, escribió Rivera debajo de una postal que ganó más 182 mil corazones rojos.

“Hoy soy la súper power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Happy Halloween. Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie”, subrayó la bella cantante al pie de la controversial imagen que dividió la opinión de los internautas.

