Cynthia Klitbo rompe en llanto al separarse de su novio, Rey Grupero, por un viaje de trabajo.

A las carreras y con preocupaciones, fue como vivió su día Cynthia Klitbo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, quien llegó en compañía de su hija Elisa.

Te puede interesar:

La actriz Diana Motta revela que en su momento Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, le echó el ojo.

Al momento de querer documentarse no contaba con todos los documentos necesarios para viajar con tres perritos, situación que causó que sus nervios se alteraran.

Tiene sus desventajas ser famosa, y hay veces que la gente dice ‘vamos a hacerle la vida yogurth’, ahora fue ese día. Mi asistente ya estaba formada, por eso llegó primero, pero el señor dijo que no, que nos volviéramos a formar

Cynthia no podía dejar en manos de su novio Rey Grupero, a sus hijos perrunos, ya que se va seis meses de viaje.

Estoy nerviosa, quiero llorar, todavía falta, no sé donde está mi asistente. No voy a poder ni siquiera besar a mi novio. Dejar mi casa y mi novio, es muy triste. Amo Perú, me encanta, pero es tan rápido todo que no alcanzo a digerir. Muy contenta, me voy a hacer la primera temporada de tres de un sit-com para una televisora peruana. Nostalgia de mi tierra y muy emocionada

También te puede interesar:



Aristeo Cázares no pudo más y rompió en llanto tras una competencia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Su novio, Rey Grupero, no podrá viajar de momento con la actriz, esto debido a que no tiene pasaporte, por lo que pudimos ver a Cynthia Klitbo muy triste, pues de todo lo que ama sólo él no pudo viajar con ella.

Cabe mencionar que la actriz, en días pasados, defendió su relación con el youtuber al asegurar que la edad no le representa un problema: “Déjate llevar que la vida es una sola; no importa quién critica, importa quien te ama; date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate cómo niño que está vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones”.