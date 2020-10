Danna Paola incendia las redes sociales con atrevido y sensual bikini que deja ver su escultural cuerpo. (FOTO)

Danna Paola es considera una de las mujeres más hermosas y sensuales dentro del mundo artístico, aunque su belleza es más que evidente son pocas o raras las ocasiones en donde la actriz y cantante deciden mostrar su sensual e impactante figura en un traje de baño.

Te puede interesar:

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casan en secreto y comparten el inédito momento con sus fans. (VIDEO)

Por lo que, en esta ocasión, la cantante sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una fotografía que deja ver sus atributos en un diminuto bikini que robó la atención de todos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete compartió una imagen que, aunque es a blanco y negro, no impidió apreciar su encantadora y sensual figura.

Si fueras música, yo bailaría y te cantaría de por vida

Recientemente, Danna se volvió tendencia en redes sociales tras dar a conocer que después de dos años de buscar a Pablo, por fin encontró a la persona que tanto estuvo buscando hace un tiempo.

Todos recordamos que su éxito Oye Pablo fue inspirado en una aventura que tuvo a su llegada a España, donde un joven se le acercó para pedirle su teléfono y por error se lo dio mal. Ante esto compuso dicho tema, esperando así algún día tendrí el poder de coincidir con él nuevamente.

En una reciente entrega de premios, donde incluso fue galardonada, reconoció que, por cuestiones del destino, Pablo apareció y por fin pudieron retomar el contacto.

También te puede interesar:

Yadhira Carrillo revela que no tiene ningún problema con Lety Calderón y la invita a su casa: “La respeto muchísimo”

Aunque no todo son buenas noticias, pues no le interesa saber nada del joven, ya que solo fue algo momentáneo, el hombre radica en Londres y no tiene redes sociales para comunicarse.