Eduardo Capetillo confirma la muerte de su hermano Carlos Arruza: “Siempre, en mi corazón, en mis anhelos”.

Recientemente el actor de telenovelas y presentador de televisión Eduardo Capetillo dio a conocer por medio de sus redes sociales, una noticia que conmovió a todos sus seguidores pues informó que su hermano, Carlos Arruza Vázquez falleció.

Te puede interesar:Conoce al nuevo integrante de la familia que llegó para alegrar los días de Belinda y Christian Nodal.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Eduardo Capetillo compartió un video, donde se menciona que su hermano perdió la vida hace 3 días. Asimismo, en el mensaje mencionó que se encuentra en un proceso de duelo donde dejará que sus emociones fluyan con total libertad todas ellas, cualquiera que sea.

Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico, pero mi hermano no se fue. Mi hermano está aquí conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor, en mi dulzura

Hasta el momento el actor no detalló cuáles fueron las causas de la muerte de su hermano. También dijo que en su proceso de duelo podrá llorar, recordar y complementar su mensaje con las siguientes palabras.

Si hay que reprochar, hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones

Eduardo Capetillo, reveló que decidió mencionar esta información a través de sus redes sociales, ya que la noticia por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan.

También resalto, mientras señalaba su corazón que, aunque físicamente su hermano ya no está, aquí vas a estar todo el tiempo. Posteriormente, el actor compartió algunas fotografías de la carrera de torero de Arruza Vázquez.

También te puede interesar:Doña Melissa Sánchez, mamá de Eleazar ‘N’, asegura que Yanira Díaz es solo una fanática del actor.

Hay que recordar que Carlos nació el 7 de noviembre de 1953 en la Ciudad de México, debutó en el ruedo el 7 de noviembre de 1971. Principalmente se dedicó al toreo a caballo en su carrera profesional.