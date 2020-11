Eiza González terminó su relación con Timothée Chalamet y fue vista junto a un guapo modelo. (FOTO)

De acuerdo con medios estadounidenses, la actriz Eiza González sólo vivió un romance pasajero con el actor Timothée Chalamet.

Te puede interesar:

Las figuras del medio del espectáculo que se niegan a envejecer y actualmente lucen cuerpos de infarto.

A unos meses de ser captada en situaciones muy románticas con el protagonista de Call Me by Your Name, la mexicana fue vista en compañía de un guapo joven modelo.

Este fin de semana, la actriz fue fotografiada en dos ocasiones con Dusty Lachowicz, el que muchos han llamado su nueva pareja.

Pero lo que más captó la atención es que, cuando iban saliendo, Dusty puso su brazo sobre la espalda de Eiza, lo cual desató una ola comentarios y suposiciones. Pero eso no fue todo, ya que también salió a la luz que ese mismo fin de semana salieron de fiesta juntos.

Dusty Lachowicz es originario de la ciudad de Wisconsin y es conocido por su trabajo con marcas como Ralph Lauren.

El joven se graduó de la universidad como bombero y EMT básico en Wisconsin. Más tarde, pasó a estudiar con la Academia Nacional de Medicina Deportiva para convertirse en entrenador personal.

En meses pasados, Timothée Chalamet y Eiza González fueron sorprendidos en una escapada romántica en Cabo San Lucas, México, donde fueron sorprendidos besándose en la playa; sin embargo, se sabe que tienen un tiempo que no están juntos.

También te puede interesar:

FOTOS: Nuestros conductores levantan suspiros entre las mujeres gracias a su físico y carisma.

“No estuvieron juntos por mucho tiempo, sólo ese viaje a Cabo”, declaró el informante. Otra fuente comentó que durante una interacción que tuvo con Eiza, ella nunca mencionó a Timothée y “parecía una mujer soltera”.