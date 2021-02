Emma Watson se retiraría de la actuación después de 20 años de carrera para dedicarse a su vida personal.

Emma Watson podría retirarse definitivamente del mundo de la actuación, de acuerdo con una fuente anónima que hizo esta declaración para el prestigioso diario británico Daily Mail.

La noticia aún no ha sido confirmada por la actriz, pero el informante reveló para el medio británico que “su carrera artística está en suspenso y no piensa aceptar nuevos compromisos”.

Según la fuente anónima, Watson pretendería alejarse de los sets de grabación para pasar tiempo con su novio Leo Robinton, con quien ha estado saliendo desde hace 18 meses.

El informante aseguró que Emma está escondida con su pareja y prosiblemente quieran formar una familia y por eso es que decidiría decirle adiós a la actuación.

Emma Watson se dedicará de lleno a su pareja y vida personal

Circuló el rumor de que Emma estuvo viviendo con Leo Robinton varias semanas en Ibiza, pero ahora se encuentra en Los Ángeles y hace unos días fue captada en una cafetería vegana leyendo el periódico.

Una vez que la noticia empezó a circular, los admiradores de la artista reaccionaron en redes sociales y se mostraron tristes y conmovidos por esta noticia que por el momento no ha sido confirmada por Emma.

Emma Watson saltó a la fama desde los nueve años con su personaje de Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter. En el mundo de la moda y ha sido el rostro oficial de marcas como Lancome y Burberry.

Por si fuera poco, la actriz se convirtió en embajadora de la Buena Voluntad de ONU Mujeres con el movimiento He for She.

‘La bella y la bestia’, ‘Ladrones de la fama’, ‘Las ventajas de ser invisible’, ‘Noé', ‘El círculo’ y ‘Mujercitas’ son otras de las películas protagonizadas por la rubia.