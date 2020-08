Ester Expósito y Alejandro Speitzer podrían poner fin a su relación, por un defecto de la actriz española.

Una de las parejas que ha robado el corazón de millones de personas, es la formada por Alejandro Speitzer y Ester Expósito y es que, aunque ambos actores han querido mantener su relación lejos de la prensa esto no ha sido del todo posible pues el mexicano y la española han compartido algunos mensajes románticos en sus redes sociales.

Al parecer, Alejandro Speitzer originario de Sinaloa es mucho más romántico que la Ester Expósito y es ella misma quien así lo reveló en una entrevista para una revista, pues expuso que le cuesta trabajo planear citas de amor.

En entrevista para una revista, la guapísima Ester Expósito consideró que no es tan romántica, aunque para comprar detalles no tiene problema alguno, pero no es lo mismo cuando le toca organizar algo más tierno.

La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica; más bien, sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original

Y aunque Ester se considera poco romántica, la verdad es que cuando está enamorada no puede dejar de demostrar lo que siente hacia su pareja, tal y como sucedió en una escapada que se dieron este par de enamorados a la playa.

A través de redes sociales circuló un video en el que se ve a Alejandro Speitzer y a Esther Expósito recostados en la arena mientras que la actriz se come a besos a su sensual novio.