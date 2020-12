Conoce a los famosos que no celebran la Navidad por diferentes razones que marcaron su vida.

La temporada de fin de año es para mucho un pretexto de celebración y reuniones familiares; sin embargo, para muchos el panorama no es el mismo, por ellos hay un gran número de famosos que no celebran la Navidad debido a diferentes razones de cosas que han atravesado en su vida.

Así que por poco común que suene, hay varias estrellas del cine, la televisión y la música que han decidido mantenerse alejadas de los festejos que acostumbra la gran mayoría de la población.

Aquí te compartimos un breve recuento de los famosos que no celebran la Navidad.



Andrew Garfield

El actor popular protagonista de Spider-Man es uno de los famosos que no celebran Navidad debido a sus creencias religiosas.

Garfield es judío y no cree en Jesús como el Mesías, por lo que esta celebración no entra dentro de sus planes.

Alisson Lozz

Una más de las celebridades que ha decidido no festejar esta fecha por cuestiones de fe es la exactriz de telenovelas, ya que profesa la religión de los Testigos de Jehová, en la que no entra la creencia de este ritual cristiano.

Marion Cotillard

La reconocida actriz francesa ha detallado que no tiene el espíritu navideño como el resto de las personas, por lo que ha decidido no celebrar la navidad.



“Recuerdo haber peleado con mi madre porque no quería recibir regalos estaba muy enojada conmigo y era una pelea todos los años porque no podía soportar tenerme entre los niños que no tenían un regalo”, dijo en una entrevista sobre el tema.

Diego Luna

El actor ha revelado que el hecho de que su cumpleaños, el 29 de diciembre, esté tan cercano a la Navidad lo orilló a detestar la celebración, ya que tuvo que competir con el nacimiento del niño Jesús.

“Me tomó un rato entender que había otro niño que había nacido el 25 de diciembre y era más celebrado que yo”, reveló hace tiempo en una entrevista.

Natalie Portman

La actriz que es una de las más importante de Hollywood es una más de los famosos que no celebran la Navidad debido a que nació en Jerusalén y profesa la religión judía, aunque hace años confesó que de repente se anima a ser parte de las celebraciones navideñas.

