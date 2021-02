José Eduardo Derbez llamó “covidiotas” a sus hermanos Aislinn y Vadhir por estar viajando durante la pandemia.

Durante la pandemia por COVID-19, las autoridades de salud han indicado a la población quedarse en casa y solo salir a lo estrictamente necesario.

Sin embargo, muchas personas no acatan estas indicaciones y prefieren continuar asistiendo a fiestas o viajando, como Aislinn y Vadhir Derbez, quienes recientemente fueron a Big Bear Lake en California, Estados Unidos.

Por lo anterior, su hermano menor José Eduardo Derbez los llamó “covidiotas”, término que ha sido adjudicado para definir a aquella persona cuyas acciones son contrarias a las indicaciones sanitarias y de seguridad implementadas en la emergencia sanitaria del coronavirus.

En un encuentro con los medios de comunicación, el hijo menor de Eugenio Derbez se refirió sobre el viaje que realizaron sus hermanos hace apenas unas semanas.

Ya vi, ellos que andan ahí de vacaciones. Los voy a mandar a covidiotas porque no puede ser que estén viajando tanto

José Eduardo Derbez trabaja mientras sus hermanos Aislinn y Vadhir trabajan

José Eduardo lamentó que Aislinn y Vadhir no respeten las indicaciones y se la pasen viajando en plena pandemia, mientras él se encuentra trabajando en el programa ‘Miembros al aire’, emisión a la que recientemente se incorporó como conductor.

No puede ser que estén viaje y viaje en pandemia y uno trabajando

El término “covidiota” se hizo viral en las redes sociales cuando los usuarios exponían a personas rompiendo la cuarentena, ignorando las medidas sanitarias, entre muchas otras situaciones.

Son sujetos que no usan cubrebocas, van a fiestas, hacen reuniones masivas, aseguran que a ellos “el virus no les hará nada”, culpan a las autoridades, pero no toman medidas de prevención, no toman distancia de otra persona a pesar de no usar cubrebocas.

Salen a la calle a pesar de estar conscientes que son positivo a COVID-19, utilizan sustancias ‘milagro’ no aprobadas para el coronavirus, difunden teorías conspirativas como que “fue inventado” y difunden información falsa sobre el coronavirus y las vacunas anticovid-19.