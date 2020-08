Juan de Dios Pantoja revela que todavía le tiene rencor a Lizbeth Rodríguez tras escándalo de infidelidad.

Juan de Dios Pantoja reconoció que aún le guarda rencor a la youtuber Lizbeth Rodríguez, debido al escándalo de infidelidad que provocó en el pasado mes de abril y con el que puso en riesgo su relación con Kimberly Loaiza.

Te puede interesar:

Bernadette le dice adiós al sueño de la final y se convierte en la novena eliminada de Survivor México.

En su más reciente video en YouTube, Kimberly Loaiza compartió la prueba de polígrafo a la que se sometió junto a Juan De Dios de Pantoja, Alex Flores y Kevin Achutegui, en donde respondieron con un ‘sí’ o un ‘no’ a varias interrogantes que circularon alrededor de su relación en los últimos meses.

Como se recordará, Lizbeth Rodríguez compartió capturas de pantalla de una supuesta plática en la que Achutegui admitió haber tenido relaciones sexuales con JD Pantoja.

A la par se filtraron videos íntimos de Juan de Dios junto a mujeres que no eran Kimberly, y así comenzó una polémica más entre Lizbeth y el resto de los involucrados.

Sin embargo, Lizbeth aseguró que lo hizo para ayudar a que Kimberly abriera los ojos y dejara de estar manipulada por él, aunque en repetidas ocasiones se burló de ella.

Cuatro meses después de la problemática, se sometieron al polígrafo, analizado por Alex Flores. El primero fue Kevin Achutegui, quien respondió con un sí cuando Flores le preguntó si considera atractivo a JD Pantoja.

Además, Kevin Achutegui dijo que nunca se ha burlado de Kimberly Loaiza, que nunca le ha sido infiel a Flores y que jamás sintió por Juan de Dios algo más que una amistad, lo cual fue avalado por el análisis del polígrafo.

En el caso de Kimberly Loaiza resultó que fue la que más mintió en el polígrafo. Según la influencer, no se siente incómoda al estar junto a Kevin o Juan y nunca pensó que entre ellos hubiera ocurrido realmente algo, pero el polígrafo dijo que mentía.

Por otra parte, en el polígrafo JD Pantoja mintió al decir que no piensa que Kevin sea atractivo.

También te puede interesar:

Luego de varios meses desaparecido, reaparece Rafael Amaya interpretando al famoso ‘Aurelio Casillas’.

Dijo la verdad al responder ‘sí' acerca de la posibilidad de regresar a YouTube, que no manipula a Kimberly Loaiza, que no le ha sido infiel a ella en el último año, que no tuvo relaciones íntimas con Kevin y que sí le sigue guardando rencor a Lizbeth.