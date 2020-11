Nacen las hermanas Kardashian versión mexicana, lideradas por la novia de Vicente Fernández Jr.

El programa ‘Keeping Up With The Kardashians’ nos dejó grandes momentos que pasaron a la historia en la industria del entretenimiento. Además, quedó en evidencia la belleza de las hermanas Kim, Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall.

El clan Kardashian-Jenner se convirtió en uno de los más polémicos en el mundo de la farándula, razón por la que millones de chicas crearon su propia versión.

Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr., sorprendió a todos tras presumir a sus hermanas en Instagram: “Grandes mujeres y hermanas que amo más que a mi propia vida”, escribió la modelo al pie de la publicación.

Mariana, Lili, Angie, Montse y Marifer posaron con coloridos bikinis, mismos que llamaron la atención de los cibernautas. La postal que ganó miles de corazones rojos y comentarios de miles de hombres rendidos ante la belleza de ‘Las González’.

Vicente Fernández Jr. también presumió con orgullo a las hermanas de su novia y replicó la misma fotografía en su Instagram acompañada de esta frase: “Les voy a presentar al amor de mi vida y a mis cuñadas”.

Lo cierto es que este grupo de hermanas es una sensación en las redes sociales, pues constantemente publican sensuales fotografías en bikini, tops, faldas y vestidos.

‘Las González’ llamaron la atención de los internautas debido a su estrafalario estilo, belleza y excéntrico estilo de vida. Algunas personas no dudaron en bautizarlas como las ‘Kardashians Mexicanas’, pues comparten muchas similitudes con la familia más polémica de Estados Unidos.

No sería ninguna sorpresa que el clan de ‘Las González’, liderado por Mariana, pronto lance su propio reality show al puro estilo de Kim, Khloé, Kourtney, Kylie y Jenner.

