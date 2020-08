Revelan la lista de los 10 actores mejor pagados en el mundo durante el 2020; el primer lugar es un sorpresa.

Forbes dio a conocer los nombres de los actores mejor pagados del mundo. Liderando la lista, por segundo año consecutivo, se encuentra Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, seguido de Ryan Reynolds, Mark Wahlberg y Ben Affleck.

Te puede interesar:

Juan de Dios Pantoja se convierte en el centro de las burlas en internet: “Busca a todos y nadie le responde”.

Una famosa plataforma de streaming fue la responsable de al menos el 20% de las ganancias de los actores en el último año; sin duda, un gran golpe para la vieja escuela del cine.

Entre junio de 2019 y junio de 2020, Johnson aumentó su fortuna y actualmente posee 87.5 millones de dólares. Del total, ganó 23.5 millones solo por su papel que protagonizó en la película Red Notice; además, tuvo grandes ingresos con su línea de ropa Under Armour y Project Rock.

En segunda posición se encuentra Ryan Reynolds, con 71.5 millones de dólares. El actor canadiense, de 43 años, recibió 20 millones de dólares por una película; además, otros 20 por su participación en una cinta para una plataforma de streaming.

Mark Wahlberg está en tercer lugar, con 58 millones de dólares. Sus ganancias provienen de la comedia de acción Spencer Confidential, que se convirtió en la película original del servicio de streaming más vista. Su trabajo como productor en proyectos documentales, como Mc Millions y Wall Street, también lo llevó a ganar una importante cantidad de billetes verdes.

Ben Affleck le sigue con 55 millones de dólares en ganancias, tras su regreso a la pantalla grande con The Way Back y The Last Thing He Wanted.

El actor Vin Diesel se encuentra en la quinta posición con 54 millones de dólares, debido a Fast & Furious Spy Races.

En la misma posición, aparece Akshay Kumar, que es la única estrella de Bollywood que está en la lista con 48.5 millones de dólares. Destaca por su primera serie de televisión llamada The End.

En sexta posición, Lin-Manuel Miranda aparece con 45.5 millones de dólares. Se encuentra en la lista gracias a que el gigante de la animación adquirió los derechos cinematográficos de la producción original de la la obra de teatro Hamilton, que fue todo un éxito en Broadway.

Sin quedar fuera de esta lista, Will Smith está en séptima posición del ranking con 44.5 millones de dólares. La mayor parte proviene de su papel en la película aún sin estrenar, King Richard, en la que interpreta al padre de las tenistas Serena y Venus Williams.

Adam Sandler, con 41 millones de dólares, se posicionó en el número 9 gracias a la plataforma de streaming. En enero participó en Murder Mystery, que se convirtió en una de las películas más populares.

También te quiere interesar:

Los extranjeros del espectáculo que han hablado mal de México pese a obtener fama y éxito en el país.

En última posición, se encuentra Jackie Chan con 40 millones de dólares. La estrella de las artes marciales hizo cinco películas el año pasado, aunque gran parte de sus ganancias provienen de marcas.