Mainca, hija menor de Armando Manzanero, recuerda a su padre en entrevista exclusiva con Venga La Alegría.

Con su partida, Armando Manzanero deja un vacío enorme en la música de México y el mundo, pero más aún en los corazones de sus seres queridos que hoy se despiden del esposo y padre que se entregó por completo a su familia.

Muestra de ello fueron las palabras que nos regaló su hija menor, Mainca Manzanero, quien en entrevista exclusiva con Venga La Alegría compartió su sentir en este momento tan sensible en su vida.

Me siento muy agradecida por tanto cariño y tantas oraciones de tanta gente que ha estado al pendiente de la salud de mi papá, desafortunadamente se nos adelantó el día de hoy

Así mismo, compartió algunos detalles de los males que aquejaron al compositor de temas como ‘Esta tarde vi llover’, ‘Adoro’, ‘Mía’ y ‘Cómo yo te amé’, entre otros.

“Por parte del Covid-19, los pulmones ya habían mejorado satisfactoriamente. Desgraciadamente el riñón empezó a dar lata, lo habían dializado anteriormente y ayer por la mañana al medio día tuvo un problema de la presión y después le dio un paro cardíaco”, refirió.

Sobre las acciones que se realizarán por parte de la su familia para despedir al maestro Armando Manzanero, Mainca afirmó que aún no hay nada definido.

“No estoy muy enterada, yo estoy encerrada en mi casa, están ahorita la tanto de todo el trámite mis hermanos los mayores y no sé en realidad que vayan a hacer”.

Asimismo, consideró que a don Armando Manzanero le hubiera gustado que lo despidieron con música y alegría. “Con música, contentos y alegres todos y con su familia”, apuntó.

Finalmente, la hija menor de Armando Manzanero lo rememoró como un padre maravillo y un ser humano excepcional.

“(Era) Un ser maravilloso, entregado y amoroso. Yo no tengo ninguna queja, al contrario, siempre disfrutó la vida, estaba al pendiente de todos nosotros y no me queda más que agradecerle a él lo que fue, lo que es y ese gran legado de música y de amor”, concluyó.

