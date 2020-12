José María Napoleón, Carlos Cuevas y Chacho Gaytán recuerdan con gran cariño a Armando Manzanero en VLA.

Luego de que se informara la lamentable muerte del compositor mexicano Armando Manzanero, en Venga La Alegría preparamos un programa especial en memoria de su invaluable legado artístico.

Para recordarlo y reconocer su gran trayectoria, nos comunicamos con algunos de los personajes que pudieron gozar de la amistad, enseñanza y colaboración del gran maestro Manzanero.

Falleció el compositor mexicano Armando Manzanero a los 85 años de edad, tras complicaciones de Covid-19.

Uno de ellos fue el músico Chacho Gaytán, quien afirmó que la partida del compositor yucateco es “una gran pérdida no solo para la música en América Latina y el mundo, sino que también para la cultura en general”.

En ese mismo sentido, reconoció el trabajo del artista en la defensa de los derechos de los compositores de México.



“Me siento tan triste”: Carlos Cuevas

El cantante Carlos Cuevas también atendió a nuestro llamado para recordar a su amigo y maestro, Armando Manzanero.

Al respecto, el llamado Rey del Bolero aseguró que “se nos fue el último baluarte del romanticismo en México para el mundo”.

Asimismo, detalló que “me siento tan triste porque yo lo vi como un padre artístico. Tuve la oportunidad de estar hace unos días con él en Mérida cuando inauguró su museo y tuve el privilegio de ser, yo creo que el último cantante que lo acompañó en su piano”.

Carlos Cuevas recordó que conoció a Armando Manzanero desde muy joven y cantó varias veces junto a él. “Yo dese los 16 años tuve la oportunidad de conocerlo. Era una magia (cantar con él)”, compartió.

¡En exclusiva, Carlos Cuevas recuerda a su gran amigo Armando Manzanero tras su lamentable fallecimiento!



— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 28, 2020

José María Napoleón se conmueve hasta el llanto

Uno más de los múltiples amigos que acuñó Armando Manzanero en sus tantos años de carrera artística, fue el cantante José María Napoleón, quien se mostró visiblemente afectado por la partida del creador de éxitos como ‘Adoro’, ‘Nada personal’, entre otros.

“Ha sido una pena, yo tuve una gran amistad con él”, refirió con la voz entrecortada.

Entre las memorias que trajo al presente de lo que vivió junto Manzanero, Napoleón destacó que fue el actual presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, el primero en creer en él como compositor.

“Fue el primer artista que me hizo el favor de recibirme, para escucharme, para escuchar que le dije que era compositor, ere muy joven, me hizo el favor de atenderme muy bien, lo conocí paso a paso, me fui haciendo amigo de él, y él me abrió su corazón y su amistad. Fue una gran persona y deja un legado maravilloso dentro de la música” compartió en medio del llanto.

Armando Manzanero es despedido en redes por amigos, compañeros y admiradores que lamenta su muerte.